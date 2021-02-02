Son dakika... İzmir Valisi Köşger açıkladı: Kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Son dakika... İzmir'de etkili olan sağanak yağış devam ederken çok sayıda yolu su bastı. Vatandaşların evden çıkmaması istenirken açılamayan cadde ve sokaklar bulunuyor. Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm kamu çalışanlarının bugün idari izinli sayılacağını ifade etti.

Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İzmirliler, öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun.Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek.Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır."