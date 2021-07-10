SON DAKİKA! İzmir'de bir deprem daha! Karaburun yine 4,3 şiddetiyle sallandı!
Son dakika haberi... AFAD yetkililerinin resmi internet sitesinde yayımladığı bilgide, İzmir'in Karaburun açıklarında, saat 22.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.
Son dakika haberi... AFAD yetkilierince yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, saat 22.19'da 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Merkez üssü İzmir'in Karaburun açıkları olarak belirtilirken sarsıntının 12.99 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI
Aynı bölgede, saat 17.43'te, aynı şiddette bir deprem daha yaşanmıştı. O depremin ardından olumusz bir ihbarda bulunulmadığını belirten AFAD yetkilileri, bu duyuruyu yineleyerek yine kendilerine herhangi bir ihbar ulaşmadığını belirtti.
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BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Saat 17.43'te gerçekleşen 4,3 şiddetindeki Karaburun merkezli deprem ise 7,06 km derinlikte kaydedilmiş ve ardından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 10, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 44.35 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 10.07.2021, 22:19:16 TSİ
Enlem : 38.9408 N
Boylam : 25.9983 E
Derinlik : 12.99 km
Detay : https://t.co/3nl0mwSAkm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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