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  3. SON DAKİKA! İzmir'de bir deprem daha! Karaburun yine 4,3 şiddetiyle sallandı!

SON DAKİKA! İzmir'de bir deprem daha! Karaburun yine 4,3 şiddetiyle sallandı!

Son dakika haberi... AFAD yetkililerinin resmi internet sitesinde yayımladığı bilgide, İzmir'in Karaburun açıklarında, saat 22.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

SON DAKİKA! İzmir'de bir deprem daha! Karaburun yine 4,3 şiddetiyle sallandı!

Son dakika haberi... AFAD yetkilierince yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, saat 22.19'da 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Merkez üssü İzmir'in Karaburun açıkları olarak belirtilirken sarsıntının 12.99 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Aynı bölgede, saat 17.43'te, aynı şiddette bir deprem daha yaşanmıştı. O depremin ardından olumusz bir ihbarda bulunulmadığını belirten AFAD yetkilileri, bu duyuruyu yineleyerek yine kendilerine herhangi bir ihbar ulaşmadığını belirtti.

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BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Saat 17.43'te gerçekleşen 4,3 şiddetindeki Karaburun merkezli deprem ise 7,06 km derinlikte kaydedilmiş ve ardından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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