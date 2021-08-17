Son dakika | Kabil Büyükelçiliği'nden flaş açıklama: Tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için eşgüdümü sürdürüyoruz

Son dakika haberi... Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ve yönetimi devralması sonrası hareketli saatler yaşanıyor.

Dün Türkiye'nin tahliye operasyonundan sonra Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, ülkede kalan Türk vatandaşları için bir açıklama yaptı.

Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"VATANDAŞLARIMIZA DUYURU

Afganistan genelindeki güvenlik durumunu izlemeye devam ediyoruz.

Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürüyoruz.

Büyükelçiliğimizle ve Konsolosluk Çağrı Merkezimizle (KÇM) temas eden vatandaşlarımız, başvuru sıralamalarına göre, ülkemize intikal ettirilecektir.

Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır.

Büyükelçiliğimiz ve KÇM tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır.

Büyükelçiliğimize ve KÇM'ne aşağıda kayıtlı telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

Kabil Büyükelçiliği : +93 79 782 8283 ve +93 79 182 7976

Konsolosluk Çağrı Merkezi : +90 312 292 2929

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. "