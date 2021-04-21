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Son dakika: Kabinede ilk revizyon geldi! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ayrıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika: Kabinede ilk revizyon geldi! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ayrıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulacak.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar:

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