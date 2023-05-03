SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun ilçesinde arka arkaya iki deprem meydana geldi

Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor. Sabah Adana'da şimdi ise Kahramanmaraş Göksun ilçesinde arka arkaya iki deprem meydana geldi

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun ilçesinde arka arkaya iki deprem meydana geldi

Türkiye'nin doğusu depremlerle sallanmaya devam ediyor. Sabah saati 09.20 Adana Aladağ ilçesinde 4.3 şiddetinde, şimdi ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20:16:38'de 5.0 ve 20:22:15'te 4.1 şiddetinde arka arkaya iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSU DEPREMLERLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

#DEPREM
*
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:16:38 TSİ
Enlem:38.071 N
Boylam:36.566 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0RxwGs02SN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023

6 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Depremin derinliği 6,83 kilometre olarak ölçüldü.

#DEPREM
*
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:22:15 TSİ
Enlem:38.073 N
Boylam:36.572 E
Derinlik:6.83 km
Detay:https://t.co/fYJQVNL114@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

#DEPREM
*
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:16:38 TSİ
Enlem:38.071 N
Boylam:36.566 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0RxwGs02SN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
6 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Depremin derinliği 6,83 kilometre olarak ölçüldü.

#DEPREM
*
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:22:15 TSİ
Enlem:38.073 N
Boylam:36.572 E
Derinlik:6.83 km
Detay:https://t.co/fYJQVNL114@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun ilçesinde arka arkaya iki deprem meydana geldi

SON DAKİKA: Adana Aladağ ilçesinde deprem meydana geldiSON DAKİKA: Adana Aladağ ilçesinde deprem meydana geldi

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

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