SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun ilçesinde arka arkaya iki deprem meydana geldi

Türkiye'nin doğusu depremlerle sallanmaya devam ediyor. Sabah saati 09.20 Adana Aladağ ilçesinde 4.3 şiddetinde, şimdi ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20:16:38'de 5.0 ve 20:22:15'te 4.1 şiddetinde arka arkaya iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSU DEPREMLERLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

#DEPREM

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Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-05-03

Saat:20:16:38 TSİ

Enlem:38.071 N

Boylam:36.566 E

Derinlik:7 km

Detay:https://t.co/0RxwGs02SN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

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— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023

6 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Depremin derinliği 6,83 kilometre olarak ölçüldü.

#DEPREM

*

Büyüklük:4.1 (Ml)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-05-03

Saat:20:22:15 TSİ

Enlem:38.073 N

Boylam:36.572 E

Derinlik:6.83 km

Detay:https://t.co/fYJQVNL114@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

#DEPREM

*

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-05-03

Saat:20:16:38 TSİ

Enlem:38.071 N

Boylam:36.566 E

Derinlik:7 km

Detay:https://t.co/0RxwGs02SN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023

6 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Depremin derinliği 6,83 kilometre olarak ölçüldü.

#DEPREM

*

Büyüklük:4.1 (Ml)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-05-03

Saat:20:22:15 TSİ

Enlem:38.073 N

Boylam:36.572 E

Derinlik:6.83 km

Detay:https://t.co/fYJQVNL114@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

SON DAKİKA: Adana Aladağ ilçesinde deprem meydana geldi

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!