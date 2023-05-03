SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun ilçesinde arka arkaya iki deprem meydana geldi

Türkiye'nin doğusu depremlerle sallanmaya devam ediyor. Sabah saati 09.20 Adana Aladağ ilçesinde 4.3 şiddetinde, şimdi ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20:16:38'de 5.0 ve 20:22:15'te 4.1 şiddetinde arka arkaya iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
TÜRKİYE'NİN DOĞUSU DEPREMLERLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
#DEPREM
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:16:38 TSİ
Enlem:38.071 N
Boylam:36.566 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0RxwGs02SN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
6 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM MEYDANA GELDİ
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Depremin derinliği 6,83 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM
*
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:22:15 TSİ
Enlem:38.073 N
Boylam:36.572 E
Derinlik:6.83 km
Detay:https://t.co/fYJQVNL114@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM
*
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:16:38 TSİ
Enlem:38.071 N
Boylam:36.566 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0RxwGs02SN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
6 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Depremin derinliği 6,83 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM
*
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:22:15 TSİ
Enlem:38.073 N
Boylam:36.572 E
Derinlik:6.83 km
Detay:https://t.co/fYJQVNL114@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DAKİKA: Adana Aladağ ilçesinde deprem meydana geldi