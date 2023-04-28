Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Hatay Samandağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saat 08:15 sıralarında yerin 7 km altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede yaşayan kimi vatandaşlar depremi hissederken deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası uzmanlar artçı depremlerin uzun bir süre devam edeceğini ifade ederken ülke genelinde yaşanan fay hatlarındaki hareketlilik nedeniyle oluşan depremleri anlık öğrenebilmek için Kandilli Rasathanesi Son Depremler linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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