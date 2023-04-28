İzmir Folkart sitesi yandı! Yangın sonrası içler acısı manzaralar ortaya çıktı! Yangın şehrin dört bir tarafından görüldü!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi’nde büyük bir yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. 8 katlı 4 bloğun bulunduğu sitede çıkan yangın, İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını söndürme çalışmaları ise 7 saatin sonunda ekiplerin uzun uğraşları sonrası söndürüldü. Dairelerdeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırdığı bildirildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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AHŞAP KISIMLARI BİNANIN SÖNDÜRÜLMESİNE ENGEL OLDU

Öte yandan Folkart sitesindeki yaşanan yangının etkileri sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının binanın bir çok kısmını yerle bir ettiği binanın bazı kısımlarında ahşap yapıların olması nedeniyle de yangının giderek büyüdüğü ve ekiplerin işlerini zorlaştırdığı öğrenildi.