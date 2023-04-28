28 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Dolar değerine değer kattı! Altın ise...

Yatırımcılarının Altın, Dolar ve Euro'daki seyrini merak ederken yatay yönlü hareket eden Dolar küresel para piyasalarında değer kazanmak için adeta can atıyor. İşte 28 Nisan Cuma 2023 Dolar, Altın ve Euro fiyatlarındaki son durum.....

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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28 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Dolar değerine değer kattı! Altın ise...

Milyonlarca yatırımcının gözü Altın ve Dolar üzerindeyken hafta içinde alış ve satış fiyatlarında açılan makas aralığı uzmanları endişelendirdi. Yatırımcıların da ellerindeki nakitlerini değerlendirmek için araştırmalarına devam ediyor. İşte 28 Nisan 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum...

28 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Dolar değerine değer kattı! Altın ise...

SERBEST PİYASALARDA BUGÜN

Dolar alış fiyatı 19,44 TL olurken, satış fiyatı 19,45 TL oldu.

Euro alış fiyatı 21,39 TL, satış fiyatı 21,43 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,23 TL, satış fiyatı 24,30 TL olarak işlem görüyor.

28 Nisan 2023 Cuma piyasalarda son durum! Dolar değerine değer kattı! Altın ise...

ALTIN PİYASASINDA BUGÜN

Gram altın alış fiyatı bin 240 TL 56 kuruş, satış fiyatı bin 240 TL 73 kuruş

Altın ONS alış fiyatı bin 984 TL, satış fiyatı bin 985 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 830 TL, satış fiyatı 8 bin 986 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 427 TL, satış fiyatı 4 bin 532 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 220 TL, satış fiyatı 2 bin 276 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 682 TL 37 kuruş, satış fiyatı 8 bin 856 TL 17 kuruştan işlem görüyor.

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