Son dakika | Kahramanmaraş'ta mucize: 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 kişi, 198.saatte enkazdan çıkarıldı

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaketin 9.gününde mucizeler yaşanıyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çok sayıda arama kurtarma ekibiyle yapılan çalışmalar sonuç verdi.
Ekipler, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.