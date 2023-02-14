Son dakika | Kahramanmaraş'ta mucize: 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 kişi, 198.saatte enkazdan çıkarıldı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 kişi enkazından sağ çıkarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaketin 9.gününde mucizeler yaşanıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çok sayıda arama kurtarma ekibiyle yapılan çalışmalar sonuç verdi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta mucize: 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 kişi, 198.saatte enkazdan çıkarıldı

Ekipler, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta mucize: 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 kişi, 198.saatte enkazdan çıkarıldı

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