Son dakika | Kandilli açıkladı! Akdeniz'de bir deprem daha! 3.5'le sallandı
Son dakika! Geçtiğimiz saatlerde meydana gelen depremin ardından Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
Son dakika! Geçtiğimiz saatlerde meydana gelen depremin ardından Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Akdeniz'de saat 22.30'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 22, 2022
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/ITIiSkz48l
22.03.2022, 22:30:29 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 8.5 km#Kandilli