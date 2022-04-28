TV8 canlı yayın Survivor All Star 90. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Mahkum 19. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeSon dakika | Kandilli depremi duyurdu! Akdeniz 3.5 ile sallandı!Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi duyurdu! 2 bin lira bayram ikramiyesi hesaplara yattı!Müge Anlı'dan Esra Erol'a büyük gönderme! Sözleri yenilir yutulur değil! "Ben Müge Anlı'yım arada öyle bir fark var"Son dakika | Ermenistan ile Normalleşme Süreci! Üçüncü görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu!Kısmetse Olur'da Eser West'le yaşadığı aşkla ünlenen Cansel Çördük'ten yıllar sonra gelen itiraf şaşkına çevirdi! "Yaptık bir saflık"Ramazan Bayramı mesajı Twitter, Facebook, Whatsapp paylaşmalık 2022 | Ramazan Bayramı tebrik mesajları iş arkadaşına
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Kandilli depremi duyurdu! Akdeniz 3.5 ile sallandı!

Son dakika | Kandilli depremi duyurdu! Akdeniz 3.5 ile sallandı!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika | Kandilli depremi duyurdu! Akdeniz 3.5 ile sallandı!
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT