Son dakika | Kandilli depremi duyurdu! Akdeniz 3.5 ile sallandı!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Son dakika... Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, depremin Girit Adası'nda, 5 km derinlikte, saat 19.38'de meydana geldiği söylendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 28, 2022
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/xlFpABlUax
28.04.2022, 19:38:53
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli