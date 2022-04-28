Son dakika | Kandilli depremi duyurdu! Akdeniz 3.5 ile sallandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi duyurdu! 2 bin lira bayram ikramiyesi hesaplara yattı!

Abdurrahman Dilipak'tan bayram öncesi korkutan kehanet! "Onlar, sizi hayvanlarınızı ve bitkilerinizi de hedef alabilirler artık. Sizi öldürebilirler, hasta da edebilirler"