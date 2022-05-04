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  3. Son dakika |Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika |Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nden yapılan duyuruda Akdenzi'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Son dakika |Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
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