Son dakika |Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nden yapılan duyuruda Akdenzi'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nden yapılan duyuruda saat 13.40'ta Akdeniz'de 5.2 km derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 4, 2022
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/EC3M91Ih7m
04.05.2022, 13:40:45 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.2 km#Kandilli