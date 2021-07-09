Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 23:08'te Yunanistan'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 5.4 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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