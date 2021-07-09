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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Yunanistan'da saat 23:08'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 23:08'te Yunanistan'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 5.4 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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