Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA | Kandilli Rasathanesi İran'da 3.6 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 14, 2022
IRAN https://t.co/VryeHG8cuo
14.11.2022, 13:59:27 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 14 KASIM 2022 PAZARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir....