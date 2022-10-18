SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi Malatya Doğanyol'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Rukiye Karapunar
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SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.9 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi Malatya Doğanyol'da 3.9 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

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