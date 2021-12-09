Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi saat 20.31'deGirit adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Akdeniz'de meydana gelen depremin 86.9 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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