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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de saat 20.31'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi saat 20.31'deGirit adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Akdeniz'de meydana gelen depremin 86.9 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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