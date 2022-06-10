Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Antalya'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Antalya'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Antalya'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.22 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 18,8 kilometre olarak kaydedildi. Antalya sakinlerinin hissettiği depreme sosyal medya kullanıcıları "Ufak bir salladı" yorumunda bulundu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 10, 2022
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/HUnMDeCD3D
10.06.2022, 15:22:09 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 18.8 km#Kandilli
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.