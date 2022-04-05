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  3. Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.49 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son deprem bilgileri ve verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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