Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.49 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 5, 2022
ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) https://t.co/2craRmq34Z
05.04.2022, 17:49:45 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 6.9 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
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