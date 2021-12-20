Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Çorum'un Bayat ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 1.5 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin şiddeti 3.6 olarak duyuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem 7.08 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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