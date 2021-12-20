Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem!2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710324Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Burs ve krediler artırıldıMemur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? | Damga ve gelir vergisi ne kadar? | Memur maaşı hesaplamaAdana yarın okul yok mu? | Adana'daki hangi ilçelerde okullar tatil edildi?  21 Aralık 2021 SalıKonya yarın okul yok mu? | Konya'daki hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 21 Aralık 2021 SalıÇakır Ayaz ne demek, TDK'ya göre Çakır Ayaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710069Son dakika | TL mevduatları için yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ekonomide yeni araçları devreye alıyoruz' diyerek duyurduTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 7. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm Youtube izle
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem!

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20:49 sıralarında Çorum'un Bayat ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin şiddeti 3.6 olarak duyuruldu.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Çorum'un Bayat ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 1.5 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin şiddeti 3.6 olarak duyuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem 7.08 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem!

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT