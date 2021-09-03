Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Denizli'nin Honaz ilçesine 3,6 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden edinilen bilgilere göre Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 12.18'de yerin 1,6 kilometre altında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER 1 EYLÜL 2021 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 1 Eylül 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 3, 2021
KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) https://t.co/JkhobiQkJn
03.09.2021, 12:18:17 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 1.6 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.