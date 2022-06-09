Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem merkez ilçesine bağlı Değirmenönü köyünde saat 10.22'de meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km, büyüklüğü ise 3.9 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre ise deprem Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde yerin 7.00 km altında kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 9 Haziran 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.