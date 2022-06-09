Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem merkez ilçesine bağlı Değirmenönü köyünde saat 10.22'de meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km, büyüklüğü ise 3.9 olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre ise deprem Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde yerin 7.00 km altında kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Maden (Elazig)
Tarih-Saat : 09.06.2022, 10:22:18 TSİ
Enlem : 38.5958 N
Boylam : 39.6031 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/TbPaujqoqe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 9 Haziran 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 9, 2022
DEGIRMENONU-(ELAZIG) https://t.co/9mviHLe29d
09.06.2022, 10:22:18 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.