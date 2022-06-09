Dolar ve brent petrol yükseldi, olan araç sahiplerine oldu! Benzin ve LPG'ye zam gelecekGargara suları ağıza kuruluk, dişlerde leke bırakıyor. Daha doğal yollarla ağız temizliği mümkünDüğünde başörtülü gelinin dudaklarına yapışan damat sosyal medyada olay oldu! "Az daha bekleyemedin mi haysiyetsiz herif!"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Bakan Soylu açıkladı: Yasa dışı göçle mücadele konusunda iki tedbir hayata geçiyor!Balıkesir'de yılan paniği! 2 metre boyundaki yılanı görenler panik yaşadı, imdada itfaiye yetiştiSon dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde depremTuzla'da “Gelenekten Geleceğe Anadolu Rüzgarı” isimli festival başladıSık sık hastalanıp, bağışıklık sistemi ile başı dertte olanlar için 5 önemli ipucuCem Uzan yıllar sonra ortaya çıkıp ülkeyi yönetmek istedi! "Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım"Brent petrolün varil fiyatında düşüş! Bir önceki güne göre azalış gösterdi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem merkez ilçesine bağlı Değirmenönü köyünde saat 10.22'de meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km, büyüklüğü ise 3.9 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre ise deprem Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde yerin  7.00 km altında kaydedildi.

 

 

AFAD SON DEPREMLER 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 9 Haziran 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Tokat'ın Pazar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT