Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Osmaniye sallandı!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Twitter'dan Osmaniye'de deprem olduğunu açıklayarak paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 10 EKİM 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 10 Ekim 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 10 EKİM 2022 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız