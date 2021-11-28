Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! Van Gölü'nde 3.6 şiddetinde deprem Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Van Gölü'nde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da depreme ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

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Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Van Gölü'nde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada saat 22.13'teki depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 3.6 şiddetindeki depremin merkez üssünü Van Tusba olarak duyurdu. Depremin 16.70 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi Kandilli Rasathanesi'in paylaşımı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı: SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir. Son depremleri görmek için tıklayınız Berkem Temizel Gece Editörü vanvan gölü