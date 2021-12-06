Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 00.46'da yerin 5.0 km altında 5.0 büyüklüğünde meydana geldi.
AFAD verilerine göre ise deprem Tuşba ilçesinde yerin 7.62 km altında 4.9 büyüklüğünde kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 6 Aralık 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 5, 2021
VAN GOLU https://t.co/v7TrLoSVDn
06.12.2021, 00:46:46 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 5, 2021
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 06.12.2021, 00:46:47 TSİ
Enlem : 38.9065 N
Boylam : 43.4855 E
Derinlik : 7.62 km
Detay : https://t.co/rlprp0ErCL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi