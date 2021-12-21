Son dakika | Karagümrük - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin başında olacak isim açıklandı

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından 22 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak maçta takımın başında olacak isim belli oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Kanarya'da Zeki Murat Göle geçici teknik sorumlu görevini üstlenecek.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

26 Eylül 1979 doğumlu olan Zeki Murat Göle, kariyerine 2008 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde Gençler Ligi Antrenörü göreviyle başlarken, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte sırasıyla Gençlik Gelişim Antrenörü, A2 Ligi Antrenörü ve BGGL U-16 Teknik Sorumlusu gibi görevler aldı.

Zeki Murat Göle, 2014 yılından bu yana Fenerbahçe'de A takım antrenörlüğü yapıyor.