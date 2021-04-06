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  3. SON DAKİKA! Kartal'da hukuk bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı!

SON DAKİKA! Kartal'da hukuk bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı!

Son dakika haberi... Kartal’da bir avukat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Son dakika haberi... Kartal’da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosuna silahlı bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay Kartal Cevizli Mahallesindeki Anadolu Adliyesinin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşandı. İddiaya göre silahlı bir şahıs tarafında büroda saldırı düzenlendi.

Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayla ilgili olarak çalışma başlattı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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