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  3. Son dakika: Kastamonu ve Ordu'da sigara içmek yasaklandı

Son dakika: Kastamonu ve Ordu'da sigara içmek yasaklandı

Kastamonu ve Ordu illerinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların maske kurallarını ihlal etmemesi için meydan, park ve duraklarda sigara içmek yasaklandı.

Son dakika: Kastamonu ve Ordu'da sigara içmek yasaklandı

Ülkemizde koronavirüs salgını sürerken vatandaşların kurallara uymaması dikkat çekiyor. Özellikle maske kuralı çoğunlukla ihlal ediliyor. Bu kuralı en çok ihlal edenler ise sigara içenler olarak göze çarpıyor. Bu kapsamda iki ilimizde sigara içenleri ilgilendiren önemli kararlar alındı.

Kastamonu Valiliğinin aldığı karara göre kamusal alanlar,  meydanlar, caddeler, parklar, kamusal alanlar, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM’ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasaklandı. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

Son dakika: Kastamonu ve Ordu'da sigara içmek yasaklandı

ORDU FATSA'DA SİGARA İÇME YASAĞI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belirlenen alanlarda vatandaşların sigara içmeleri yasaklandı. Fatsa Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada,“Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi’nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Editör Ekibi


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