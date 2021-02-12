İDO'nun bazı seferleri yine iptal edildiMeteoroloji'den 12 Şubat Cuma hava durumu: İstanbul'a kar geliyorSON DAKİKA! Kastamonu'da şiddetli depremDiğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Madenciler Maaşları, İş İlanlarıAksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı) Meslek Kodu Nedir?Akrobat Meslek Kodu Nedir?Akrilik İplik Üretim İşçisi Meslek Kodu Nedir?Akordeon İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı Meslek Kodu Nedir?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Kastamonu'da şiddetli deprem

SON DAKİKA! Kastamonu'da şiddetli deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA! Kastamonu'da şiddetli deprem

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37 sıralarında 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. 

SON DEPREM NEREDE OLDU?

Son deprem Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 11 Şubat günü meydana geldi.  Depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi. Saat 11.45'teki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT