SON DAKİKA! Kastamonu'da şiddetli deprem

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37 sıralarında 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

SON DEPREM NEREDE OLDU?

Son deprem Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 11 Şubat günü meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi. Saat 11.45'teki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.