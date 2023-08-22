Son dakika. Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi! Son dakika. Kayseri'de bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle pek çok kişi oturduğu binalardan kendisini dışarıya attı. Öte yandan bu deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğü ve derinliğini açıkladı.