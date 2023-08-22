Son dakika. Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi!

Son dakika. Kayseri'de bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle pek çok kişi oturduğu binalardan kendisini dışarıya attı. Öte yandan bu deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğü ve derinliğini açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Son dakika. Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.17'de Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİ KAYA: SAHA TARAMASI BAŞLADI

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya deprem nedeniyle açıklama yaptı.

Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana geldiğini belirten Yerlikaya, "başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

ayrıntılar geliyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanlığı üreticileri sevindirdi! 110 adet koç dağıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı üreticileri sevindirdi! 110 adet koç dağıtıldı
Halk otobüsünde ‘bana çarptın’ kavgası! Otobüsten yaka paça atıldı
Halk otobüsünde ‘bana çarptın’ kavgası! Otobüsten yaka paça atıldı
Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu
Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu
Haberleri gören hırsız insafa geldi! Çaldığı cep telefonunu geri getirdi!
Haberleri gören hırsız insafa geldi! Çaldığı cep telefonunu geri getirdi!
Son Haberler
Haritadaki o detay dikkat çekti, II. Abdülhamit'in haritası gerçek çıktı! Keşfinin ateşi o bölgeden yanacak
Haritadaki o detay dikkat çekti, II. Abdülhamit'in haritası gerçek çıktı! Keşfinin ateşi o bölgeden yanacak
Evden oto alıp satanlar şimdi yandı! Otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü
Evden oto alıp satanlar şimdi yandı! Otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü
12 kişinin can verdiği otobüs kazası bu yüzden mi oldu? Kahreden ihmal!
12 kişinin can verdiği otobüs kazası bu yüzden mi oldu? Kahreden ihmal!
Son dakika. Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi!
Son dakika. Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi!
Bakan Özhaseki'den korkutucu açıklama: Marmara Depreminin süresi dolmuş gibi, 600 bin bina ilk etapta yıkılır
Bakan Özhaseki'den korkutucu açıklama: Marmara Depreminin süresi dolmuş gibi, 600 bin bina ilk etapta yıkılır
EYT kalpazanları yakalandı! Ödenen aylıklar faiziyle geri alınıyor
EYT kalpazanları yakalandı! Ödenen aylıklar faiziyle geri alınıyor
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL? 22 Ağustos Salı güncel altın fiyatları ne kadar?
Altın alacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL? 22 Ağustos Salı güncel altın fiyatları ne kadar?
12 kişinin can verdiği otobüs kazası bu yüzden mi oldu? Kahreden ihmal!
12 kişinin can verdiği otobüs kazası bu yüzden mi oldu? Kahreden ihmal!
Sıcaklar ne zaman düşecek? 22 Ağustos Salı tüm ülke geneli hava durumu
Sıcaklar ne zaman düşecek? 22 Ağustos Salı tüm ülke geneli hava durumu
Merakla bekleniyordu! Erdoğan müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Merakla bekleniyordu! Erdoğan müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Vazgeçilmez tat çiğ köftenin bilinmeyen faydaları
Vazgeçilmez tat çiğ köftenin bilinmeyen faydaları
Diyarbakır’da aşırı sıcaklar hasta etti! Sıvı kaybı ve güneş çarpması sonucu birçok çocuk yoğun bakımda
Diyarbakır’da aşırı sıcaklar hasta etti! Sıvı kaybı ve güneş çarpması sonucu birçok çocuk yoğun bakımda
Yorumlananlar
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!