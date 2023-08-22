Son dakika. Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.17'de Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİ KAYA: SAHA TARAMASI BAŞLADI
İçişleri bakanı Ali Yerlikaya deprem nedeniyle açıklama yaptı.
Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana geldiğini belirten Yerlikaya, "başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.
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