Kıdem tazminatına ilişkin detaylar vatandaş tarafından araştırılıyor. 2021'in ikinci yarısında arttırılan kıdem tazminatı 8 bin 284 TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2022 yılında kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte, Son dakika: Kıdem tazminatı 2022 tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? soru başlıklarının yanıtları...

SON DAKİKA: KIDEM TAZMİNATI 2022 TAVANI NE KADAR OLDU? KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar kıdem tazminatı hesaplamak için araştırmalar yapıyor. Kıdem tazminatını hesaplamak isteyenler için haberin devamında detaylara yer verdik.

Kıdem tazminatı yılda iki kez, bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile belirlenmektedir. Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselirken, 2022 yılına ait asgari ücret ile birlikte artış yaşayarak, 12 bin 976 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Her yıl için, 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınmaktadır. İşçiler asgari ücretin altında çalıştırılamadığından dolayı tam bir sene çalışma karşılığı olarak en az 3 bin 577 TL kıdem tazminatı çalışana ödenmektedir. Örneğin; aylık brüt ücreti 5 bin TL olan işçiye bir yıl çalışması sonucunda 5 bin TL, 6 bin TL maaşı alan bir işçiye her bir yıl çalışması karşılığında da 6 bin TL kıdem tazminatı ödenmektedir.

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Kıdem tazminatı 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak, 12 bin 976 liraya yükseldi.

İşsizlik maaşı 2022 yılında düşük işsizlik maaş 2130 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2532 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4260 lira olarak belirlendi.

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da, yeni rakamlar ise en düşük 57.15 lira en yüksek 429 lira oldu.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de, 2022 yılında 1296 lira olarak uygulanacak.

2021'de engellilere ödenen aylık, 2022 yılında 1552 lira olacak.

Asgari ücretin üzerinde maaşı olanlara da yükseliş nispetinde zam yapılacak, 20 milyona yakın çalışanın asgari geçim indirimi artırılacak, işsizlik maaşlarında asgari ücret artış oranı kadar yükseliş olacak, sosyal ödemelerde gelir kriteri değişecek, yararlanan sayısı artacak, kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.

AGİ tablosu henüz açıklanmadı. 2022 yılı asgari geçim indirimine ilişkin detaylar, 4'üncü kez bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücreti açıklamasının ardından belli olacak.