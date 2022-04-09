Son dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu Son dakika... Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı.

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Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında oy verme işleminin tamamlanması sonrası oy sayım işlemine geçildi. Yapılan sayım sonrası 1871 oyun 824'ünü alan Uğur Dündar ,Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu. Vefa Küçük, 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı, 9 oy ise geçersiz sayıldı. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda," Yüksek Divan Kurulumuzun yeni başkanı Uğur Dündar olmuştur." denildi. Uğur Dündar: 824 oy Vefa Küçük: 799 Nail Kır: 122 Sait Yılmaz: 117 oy Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri