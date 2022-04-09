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  3. Son dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Son dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Son dakika... Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı.

Son dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında oy verme işleminin tamamlanması sonrası oy sayım işlemine geçildi.

Yapılan sayım sonrası 1871 oyun 824'ünü alan Uğur Dündar ,Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu. Vefa Küçük, 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı, 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda," Yüksek Divan Kurulumuzun yeni başkanı Uğur Dündar olmuştur." denildi. 

Uğur Dündar: 824 oy

Son dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Vefa Küçük: 799

Son dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Nail Kır: 122

Son dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Sait Yılmaz: 117 oy

Son dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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