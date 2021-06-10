Son dakika | Kırmızı Bültenle aranan terörist Muğla Milas'ta yakalandı

Son dakika haberi... 1979 yılında polis Muammer Sencer'i şehit eden ve Kırmızı Bültenle aranan H.K. adlı terörist, Muğla Milas'ta yakalandığı belirtildi.

Emniyet İstihbarat Birimlerinin Başarılı Çalışması Sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas’ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.