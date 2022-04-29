Son dakika: Kırşehir’den kahreden haber! Yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gelen Kırşehir'deki yangın haberinden kahreden detaylar geldi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Kırşehir'de 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Olay yerindeki görgü tanığı yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Geldiğimizde zaten yanıyordu. Annesi çocukları balkondan aşağı atmış. Hatta çocuklardan birinin bacağı kırıkmış ondan sonra annesi de kendisi zehirlenmiş şu an hastanedeymiş çocuklardan birini dumandan ve alevlerden dolayı kurtaramamışlar. Şu anda savcı olay yerine bekleniyor işte çocuk halen içeride bildiğimiz kadarıyla."

AYRINTILAR BİRAZDAN...