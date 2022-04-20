Son dakika! KKTC'de hükümetin istifası kabul edildi

Son dakika! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde depremin etkileri devam ediyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un arasındaki suların durulmamasıyla birlikte büyüyen krizde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin sunduğu istifayı kabul ettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında yapılan seçim sonrasında KKTC’de kurulan UBP, DP ve YDP koalisyon bir kaç ay sonra dağıldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki gün kabinesinde görev alan Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmasını istemiş ve Cumhurbaşkanı Tatar ile iletişime geçmişti. Fakat Tatar’dan yanıt gelmeyince, hükümet ortakları DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhurbaşkanlığı’na giderek hükümetin istifasını sundu.

Dün gece UBP’nin Genişletilmiş MYK’sında da Sucuoğlu’nun kararına destek çıktı.