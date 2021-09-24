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Son dakika! Klasik Yay Milli Takımımız bronz madalya kazandı!

Son dakika! Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımımız, Japonya'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Son dakika! Klasik Yay Milli Takımımız bronz madalya kazandı!

Son dakika haberi... Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

2021 yılının son açık hava etkinliği olan ve Dünya Okçuluk Federasyonu Açık Hava Finalleri öncesi tüm dünyadan gelen sporcuların yarıştığı turnuvada Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya maçında Japonya ile karşılaştı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil eden ikili olan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ve Miki Nakamura'dan oluşan Japon Karışık Takımı'yla oynadığı maçta setlerde 6-2'lik üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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