Son dakika! Kocaeli Çayırova'da dereye uçan öğrenci servisi ile ilgili Valilik'ten açıklama geldi! Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü dereye uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 21 lise öğrencisi ve araç şoförü yaralanırken midibüsün çarptığı kadının hayatını kaybettiği, Kocaeli Valiliği tarafından açıklandı.

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İçerisinde lise öğrencileri bulunan servis aracı sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 P 0860 plakalı midibüs, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyrederken dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan korkunç kazanın ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan açıklama geldi. 1'İ ÖĞRENCİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; korkunç kaza sonucu, 1'i öğrenci 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını öğrenildi. Yaralılar çevre yakınlarındaki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi bölgedeki hastanenin morguna kaldırıldı.