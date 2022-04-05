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  3. Son dakika | Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tanker ile işçileri taşıyan servis midibüsü çarpıştı. Kazada 2'si ağır 22 kişi yaralandı. yaralılarının hastanelere nakillerinin yapıldığı bilgisini veren Vali Seddar Yavuz, "Hastanelerde teyakkuz haline geçildi. " dedi.

Son dakika | Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Alınan bilgilere göre kaza Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 CGG 471 plakalı tanker ile 41 P 9821 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

Son dakika | Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika | Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA: HASTANELERDE TEYAKKUZ HALİNE GEÇİLDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, kazanın tanker ve servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti. Vali Yavuz, "Yaralıların şu anda yeteri kadar ambulans ve ekiple hastaneye nakilleri yapıldı. Hastanelerde teyakkuz haline geçildi. Özellikle cerrahi branşlarda da gerekli müdahaleler yapılabilmesi için tedbir alındı." dedi.

Son dakika | Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı varSon dakika | Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bölge Gündem Editör Ekibi
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