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  3. Son dakika! Kocaeli'de helikopter düştü iddiası! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

Son dakika! Kocaeli'de helikopter düştü iddiası! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

Son dakika! Kocaeli’de helikopter düştüğüne ilişkin yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika! Kocaeli'de helikopter düştü iddiası! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde helikopter düştü şeklinde yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken resmi kaynakların henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika! Kocaeli'de helikopter düştü iddiası! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyarı işaret fişeği görülmesi üzerine helikopter düştüğüne dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika! Kocaeli'de helikopter düştü iddiası! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika! Kocaeli'de helikopter düştü iddiası! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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