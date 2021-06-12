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  3. Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktı

Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktı

Terör örgütlerine karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik yurt içi ve sınır dışında hainlere fırsat tanımıyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktı

MAĞARADAN CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan operasyonun düzenlendiği mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktı Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktı Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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