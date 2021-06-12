Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktı

Terör örgütlerine karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik yurt içi ve sınır dışında hainlere fırsat tanımıyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

MAĞARADAN CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan operasyonun düzenlendiği mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.