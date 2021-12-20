Son dakika! Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından, Konya'da eğitime bir günlüğüne ara verilmişti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, "Sevgili öğrenciler; BEYŞEHİR SEYDİŞEHİR ALTINEKİN BOZKIR HADİM TAŞKENT MERAM KARATAY SELÇUKLU ilçelerimizde 21 ARALIK SALI günü yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Diğer ilçelerimizle ilgili gelişmeleri ilçe kaymakamlıklarımızın web sayfalarından takip edebilirsiniz." ifadelerini kullanarak, yarın da (salı) öğrencilerin eğitime ara vereceğini açıkladı!