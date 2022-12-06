Son dakika | Konya'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Pilot uçaktan atlayıp yaralandı

Son dakika... Konya'nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak yaralanan pilotun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Konya'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Pilot uçaktan atlayıp yaralandı

Son dakika... Sabah'ın haberine göre Konya'nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak yaralanan pilotun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir.

Pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika | Konya'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Pilot uçaktan atlayıp yaralandı

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