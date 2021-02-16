SON DAKİKA! Konya'da zincirleme kaza: 5 ölü, 38 yaralı

Son dakika haberi... Konya'nın Karapınar ilçesinde feci kaza meydana geldi. TIR, otomobil ve otobüsün karıştığı kazada ilk gelen bilgilere göre 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Konya - Karapınar mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı belirlenen kazanın yolda meydana gelen buzlanma sebebiyle yaşandığı düşünülüyor.

Yoğun kar yağışı sonrası Konya - Kavakpınar mevkiinde oluşan buzlanma sebebiyle, Adana istikametinde ilerlemekte olan yolcu otobüsü, tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin sonucunda, otomobilde bulunan 2 kişi ile otobüsteki bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı iki kazazede ise kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araçlarda bulunan ve yaralı oldukları tespit edilen 38 yolcunun tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla, çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenilirken kazanın ardından karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.