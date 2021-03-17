Son dakika... Koronavirüs salgınını yenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu

Son dakika haberi...Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah."