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  3. Son dakika... Koronavirüs salgınını yenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu

Son dakika... Koronavirüs salgınını yenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu

Son dakika haberi... Ankara Şehir Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisi sona eren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu.

Son dakika... Koronavirüs salgınını yenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu

Son dakika haberi...Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah."

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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