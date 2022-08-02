Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama

Son dakika... ÖSYM, KPSS sorularının bir yayınevinin deneme sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı sorularının bazılarının bir yayınevinin sorularıyla aynı olması kafalarda soru işareti yaratırken ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada incelemeler sonrası iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama

ÖSYM'nin internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama

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