Son dakika! KPSS'de sızıntı sorular hakkında flaş gelişme! Polis devreye girdi, Yediiklim Yayınevi'ne yönelik operasyon başlattı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.

"KPSS SORULARI SIZDIRILDI" İDDİASI

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan bazı sorunların, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddiası gündeme gelmişti. Bir anda gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi haline gelen iddiaların ardından ÖSYM bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.

Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti. Erdoğan, konuyla ilgili bir açıklama da yaparak "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın talimatı sonrası gece yarısı ise flaş bir gelişme yaşanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

Erdoğan'ın talimatı sonrası Devlet Denetleme Kurulu tarafından çalışmalara başlanmıştı. Devlet Denetleme Kurulu bugün KPSS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Devlet Denetleme Kurulu’nun suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. Diğer yandan YÖK de DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatıldığını duyurmuştu.