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  3. Son dakika... Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Ukrayna müzakereyi reddetti, askeri operasyon yeniden başladı

Son dakika... Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Ukrayna müzakereyi reddetti, askeri operasyon yeniden başladı

Son dakika... Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın müzakere yapmayı reddettiğini belirterek," Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti" dedi.

Son dakika... Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Ukrayna müzakereyi reddetti, askeri operasyon yeniden başladı

Son dakika... Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın müzakere yapmayı reddettiğini belirterek," Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti" dedi. 

Peskov," Ukrayna müzakereyi reddetti, Putin durma talimatını çekti" dedi. 

NE OLMUŞTU?

Dün sosyal medyadan paylaştığı video mesajında açıklamada bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Bir kez daha Rusya Devlet Başkanı'na seslenmek istiyorum; tüm Ukrayna'da savaş oluyor, ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, düşmanın saldırıları karşısında dik durduklarını ve saldırılarını başarıyla geri püskürttüklerini belirtti.

ZELENSKİ: UKRAYNA'YI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Biz vatanımızı, toprağımızı ve çocuklarımızı savunduğumuzu biliyoruz. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Biz onların planlarını altüst ettik." diye konuştu.

Zelenskiy, Rus işgalcilerin füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırdığını, enerji üretim kaynaklarını yok etmeye çalıştığını belirterek, "Çok sinsi taktikleri var. Roketler ve toplarla tahrip edilen konutlar, dünyanın bizimle birlikte işgali durdurması için son argümandır." ifadelerini kullandı.

İddiaların aksine Kiev'de olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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