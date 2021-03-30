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  3. SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!

SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!

Son dakika haberi... Bölücü  terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı.

SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!

Son dakika haberi... Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde "EREN-12 GÜLEŞLİ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.317) personel [(83) operasyonel tim] görev alıyor.

SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!

MSB'den yapılan açıklamada, "EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!SON DAKİKA! Kritik Eren - 12 Güleşli Operasyonu başladı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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