Son dakika | Kritik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Son dakika haberi... Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri tekrar yapılandırılıyor. Teklif kapsamında yaklaşık 21 bin çiftçinin borcu yeniden yapılandırılacak. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor.

AK PARTİ VE MHP'LİLERİN OYLARI İLE KABUL EDİLDİ

CHP'nin çekimser kaldığı teklif, AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edildi.

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