Son dakika! Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yapılan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bir süredir Türk futbolunun gündeminde olan yayın ihalesiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, TFF'nin nasıl bir yol izleyeceğini bilmediklerini ifade etti.

"STRATEJİMİZ İÇİN KONUŞTUK"

Ağaoğlu'nun açıklamalarında satır başları şu şekilde:

Toplantının detayları hakkında bilgilendirme yapan Ağaoğlu "Gündeme dair başkanlarımızı bilgilendirdim. Mehmet Sepil de online olarak katıldı. Ayın 28'inde Viyana'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradaki stratejimiz için konuştuk." ifadelerini kullandı.

"TRT İHALEDEN ÇEKİLDİ"

Son günlerin popüler konuları arasında yer alan Kulüpler Birliği Başkanı "TRT, geçen hafta ihaleden çekildiğini söyledikten sonra bizim de önümüze farklı bir fotoğraf geldi. Neden çekildiği konusunda, TFF'nin de bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusunda bir bilgimiz yok. 8 Mart Pazartesi günü takımlar ve TFF, ihale için bir araya gelecek." şeklinde konuştu.

"BİRÇOK ŞEYİN BAŞLADIĞI NOKTA"

Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşüne değinen Ağaoğlu, "Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Geldiğimiz bir nokta yok aslında..." dedi.

"MAÇ MAÇ GİDİYORUZ"

Henüz bitmiş bir şey olmadığını belirten Ağaoğlu "Matematiksel olarak yarış bitmeden, bitti demek mümkün değil. Spor tarihi, bu tip sürprizlerle doludur. Maç maç gidiyoruz. Henüz yolun sonuna gelmedik. Yolun sonuna geldiğimizde, kısmet olur da şampiyon olursak biraz daha detaylı olarak konuşuruz." değerlendirmesinde bulundu.