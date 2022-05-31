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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Saat 18.45 sıralarında meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir açıklama yapılmadı. Depremi hisseden vatandaşlar ise Kütahya, Uşak, Isparta'da deprem mi oldu  31 Mayıs 2022? sorularının yanıtlarına göz atıyor.

Son dakika! AFAD duyurdu! Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

KÜTAHYA, UŞAK, ISPARTA'DA DEPREM Mİ OLDU  31 MAYIS 2022?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Gün içinde son dakika depremlerinden haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya erişebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER 

Son dakika! AFAD duyurdu! Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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